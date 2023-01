L'Inter ha reso omaggio sui social al placcaggio stile football americano di Denzel Dumfries su Raspadori in Inter-Napoli. L'olandese, entrato nel finale di gara, si è reso protagonista di un fallo tattico a centrocampo e ha usato le "maniere forti" per fermare l'attaccante di Spalletti, lanciato in contropiede verso l'area nerazzurrra. Un momento chiave della partita ma anche divertente, tanto da essere celebrata sui social dallo stesso club nerazzurro.