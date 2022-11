Andrea Ranocchia è ancora protagonista in casa Inter. L'ex difensore osserva dei video del passato e reagisce ad alcuni momenti importanti della sua carriera nerazzurra: dal gol in mezza rovesciata all'Empoli in Coppa Italia fino al salvataggio sulla linea in Champions League nel 2011 contro il Bayern Monaco. La live reaction di Frog nel video proposto dal club su YouTube.