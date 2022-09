Javier Zanetti non dimentica le sue origini. Il vicepresidente dell'Inter ha infatti girato un video che ha fatto il giro dell'Argentina, intonando un coro dell'Independiente, a pochi giorni dalla vittoria per 2-0 contro il Velez in Copa Argentina. Pupi è cresciuto nelle giovanili del club di Avellaneda ed è rimasto fortemento legato al club.