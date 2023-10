Continua il momento poco felice del Sassuolo che in casa non va oltre l'1-1 contro il Bologna. I felsinei passano in vantaggio al 3' con Zirkzee, poi al 44' il pareggio firmato da Boloca. Per i neroverdi si tratta della quarta partita consecutiva senza vittorie: l'ultima quella dello scorso 27 settembre contro l'Inter.

