Reduce dal ko di San Siro contro l'Inter, il Torino che ritrova Juric in panchina dopo l'assenza per polmonite incappa in una nuova sconfitta contro il Sassuolo di Dionisi. Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata vengono piegati al 93' dal gol di Alvarez. Rivedi la sintesi del match.