Che il viaggio abbia inizio. Dopo i contenuti diffusi finora dedicati alla nuova partnership tra FC Internazionale e Qatar Airways, è il turnoi di Inter Media House proporre la sua versione di questa collaborazione significativa. Un video che sottolinea i punti in comune tra i due player e che si sviluppa in una sorta di parallelismo tra le rispettive realtà, con il seguente messaggio: "Ci sono luoghi che senti più di altri. Sono un miraggio divenuto realtà, un simbolo prezioso del passato, un portale verso il futuro, i depositari dell'eccellenza mondiale, un capolavoro di pura eleganza, che accolgono a braccia aperte nuovi e vecchi amici. Emozioni come felicità, euforia, stupore. Questi luoghi non sono un punto di arrivo ma un inizio senza fine di un nuovo viaggio. Insieme. Welcome on board".