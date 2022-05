Dopo la conclusione del campionato, torna l'appuntamento live video con 'Il Salotto di FcInterNews': nella puntata odierna spazio naturalmente all'epilogo del campionato, purtroppo preventivabile, con lo scudetto assegnato al Milan. Spazio ovviamente anche al futuro, in primis quello di Inzaghi, e al mercato, con Dybala e Perisic casi caldi. In diretta dalle 14 Fabio Costantino e Christian Liotta risponderanno anche alle vostre domande che potrete porre come sempre commentando le dirette Facebook o Youtube.