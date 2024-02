Ieri il ct della Nazionale azzurra ha fatto visita all'Inter di Simone Inzaghi per incontrare da vicino anche i giocatori nerazzurri impegnati in Nazionali. Contro la Juventus l'Inter è tornata a schierare 5 azzurri dal 1', non accadeva dalla stagione 02/03, mentre i bianconeri sono scesi in campo con 3 azzurri titolari. Solo qualche anno fa venivano montati casi nazionali per attaccare l'Inter e sulla rosa straniera, ora sembra essere un problema che non interessa più nessuno.