Notte speciale per Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter entra in campo al minuto 97 e decide la finale di Copa America tra Argentina e Colombia segnando qualche minuto dopo l'unica rete della partita. Un altro successo per il Toro che riscatta la parentesi negativa al Mondiale in Qatar con la Seleccion. Sorride l'Inter che prima della Copa America lo ha blindato con un ricco rinnovo.