"Dunque siamo abbastanza soddisfatti di come sia andata la stagione. Abbiamo riportato a casa due trofei, perdendo per poca convinzione la Champions in finale. Certo giocavamo contro il M.City, la squadra più forte al mondo e allora beviamo con tranquillità questo amaro calice. Forse fra 10 anni faremo meglio. La verità è che quando si arriva in finale bisogna vincere! Siamo contenti ma non dobbiamo dimenticarci che l'anno scorso abbiamo anche regalato uno scudetto al Milan e non è poco. E quest'anno non so...12 sconfitte sono troppe. In altre parole stiamo facendo bene ma non benissimo.Tale situazione ha portato alla ribalta gli strenui difensori della società e della dirigenza Inter i quali, siccome abbiamo centrato la finale europea più importante, hanno dimenticato tutti i guai societari e persino i gravi errori commessi l'anno scorso in sede di campagna acquisti. Ora il motto in vigore tra le grandi firme giornalistiche è il seguente: ",Lasciamoli lavorare in pace...avete visto poi qestanno come è andata?" Però questi Sig.ri dimenticano sempre che non solo abbiamo un debito crescente che supera abbondantemente gli 800 ml, ma che ogni anno perdiamo campioni con la possibilità quindi di progettare un futuro davvero vincente.Certamente siamo contenti delle coppette, ma per una grande squadra quello che conta è vincere lo scudetto o la champions o al limite qualche trofeo europeo. Per carità vincere la coppa Italia e la super coppa è bello ma non può essere un obbiettivo da Inter. Quindi come dicono questi sig.ri dimentichiamo tutto...certo dimentichiamo l'affare Skrinar....bellissimo! Casadei?? Ha poi ci dimentichiamo che perderemo Onana....poi ci dimentichiamo che purtroppo perderemo Lucaku, ha mi ero dimenticato...perderemo anche Brosovic.Non abbiamo un soldo nemmeno per far cantare un ceco... Ma è normale è tutto apposto! Mi ero dimenticato Bastoni rinnova?? Affare Frattesi...è tutto ok o avremo un nuovo caso Bremer..? Pero è tutto apposto ed è giusto operare in queste condizioni!! Insomma occorre più equilibrio e saggezza. Bene quello che è stato fatto ma non benissimo. La società deve vendere non ci sono alternative. Ringraziamo Zangh per tutto ciò che ha fatto, ma è giunta per lui l'ora della cessione... Amala!".

Stefano

"Ogni anno si ripete la stessa storia , anche quest'anno nonostante le cospicue entrate correlate a premi e incassi delle varie competizioni cui abbiamo partecipato e che abbiamo vinto aleggia sempre lo spettro della cessione “eccellente” con il rischio di vedere una volta di più quel dominio in campo nazionale che sarebbe iniziato già il primo anno di Conte (ricordo che per risparmiare una manciata di milioni , Dzeko è rimasto a Roma e francamente con lui avremmo sicuramente vinto sia il campionato che la finale di Europa League) avremmo potuto tranquillamente mantenere senza la cessione di Hakimi e anche l'anno scorso se avessimo potuto disporre di un cambio di qualità per il trio Brozovic , Barella , Chalanoglu . Detto questo abbiamo capito che InterSpac al momento sembra non praticabile e allora mi sembrerrebbe che l'unico sistema è quello che siano i tifosi a finanziare in qualche misura la campagna acquisti con una raccolta fondi , una donazione a fondo , scusate la ripetizione , perduto . Se penso che l'incasso medio di una partita casalinga è intorno ai 5.000.000 di euro , si potrebbe ipotizzare uno stadio virtuale da 1.000.000 di posti con biglietti allo stesso modo differenziati da tribuna vip a terzo anello in cui si gioca un altra partita , quella che può rendere l'Inter dominante , almeno in Italia , ridando ai vari Marotta , Ausilio e company quel minimo di serenità e tranquillità nella gestione del mercato che permetta ogni anno alla squadra di rinforzarsi sempre capriole ed equilibrismi che non sempre possono funzionare e senza farsi ricattare in Italia e all'estero perchè tutti sanno che abbiamo “le pezze al culo” . Sarebbe inoltre un motivo di orgoglio , di vanto e forse un esempio unico fra tutte le tifoserie , di amore per la propria squadra . L'obiettivo con uni stadio virtuale potrebbe essere i 50.000.000 di euro (ma nache meno) , che non sono una cifra folle ma certamente utile allo scopo di cui sopra e ci permetterebbe di non dipendere totalmente da proprietà straniere , che se poi hanno difficoltà (vedi Zhang) o interessi (Cardinale) o semplicemente ci utilizzano come loro giocattolo personale (squadre inglesi per esempio) , possono andarsene in qualsiasi momento lasciandoci nella c.... Io credo che sia una strada percorribile , però servirebbe una spinta notevole da qualche intersta “eccellente” , strada cui nessun interista vero , ognuno per quello che può , si sottrarrebbe . P.S. magari solo per quest'anno tipo compriamo Big Rom , confermiamo Borozovic o lo sostituiamo con Frattesi , confermiamo Onana , ci prendiamo la seconda stella e poi ... si vedrà !! Almeno proviamoci".

Gianni

"Gentile Redazione, Vi scrivo la presente per chiedervi di farvi portavoce presso la società F.C. Internazionale di un sentimento popolare diffuso e di un appello: 1) Nell'arco di una sola stagione calcistica il popolo nerazzurro si è follemente innamorato di un calciatore fortissimo e carismatico, un trascinatore, un leader assoluto dello spogliatoio e in campo che ha dato tutto per il nostro club: Andrè Onana. Una grande scoperta e una scommessa vinta dai nostri dirigenti che non ha prezzo sul mercato e da cui ripartire per il nuovo progetto della Grande Inter; 2) André Onana non può essere immolato per la causa del bilancio né per fare mercato. Non può essere venduto, categoricamente. Basti ricordare l'autorità con cui guida la difesa, la sicurezza e il coraggio che alimenta nei compagni, il rispetto che gli riconoscono gli avversari e l'abilità da fuoriclasse tra i pali e con i piedi. 2 giocatori in 1: un attento e abilissimo portiere e uno straordinario mediano aggiunto. Inimitabile! Infine, una considerazione: Le pretendenti quanto dovrebbero pagarlo equamente? Si parla di 50-60.000 euro. Stiamo scherzando? Se il grande Gigio Donnarumma è stato pagato una cifra con 5 zeri, Onana quanto vale veramente? E chi potrebbe sostituirlo degnamente? Nessuno con caratteristiche simili che hanno dato all'Inter negli ultimi mesi una magnifica impronta di gioco e una forza granitica difficile da scalfire. Non alimentiamo nuovi casi Roberto Carlos e rimpianti che lasceranno il segno. Teniamoci stretto il nostro magnifico n°1. André Onana forever".

Domenico