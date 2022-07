"Buondì, desidero rispondere al portiere Buffon circa il numero degli scudetti. Se avessero scoperto prima tutte le ruberie della Juventus forse come numero di campionati vinti ci sarebbe un'altra squadra....ricordo al signor Buffon che la Juve è stata condannata in tutte le sedi, sportive e non. Quanto alla sua nobiltà d'animo ricordo le parole del portiere al gol non convalidato a Muntari in una partita di campionato con parole false del portiere "il pallone era fuori di un metro, mentre al contrario era entrato per la medesima misura"...".

Bruno