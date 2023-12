"Il roboante 0-3 inferto al Napoli alle pendici del Vesuvio (lo stesso e identico punteggio maturato nella prima vittoria di sempre in terra campana con l'austriaco Powolny a dettar legge, era il lontanissimo 1926...) da un'Inter che ha saputo soffrire per poi piazzare un tris su un campo storicamente ostico (spettacolare il calcione a rete di Calhanoglu che ha schiodato lo 0-0), da testimonianza che se c'è una squadra che è sulla buona strada per far suo quel che cerca da 3 anni (lo Scudetto della Seconda Stella) questa squadra è l'Inter. Una squadra che dopo Istanbul (nonostante le partenze di: Onana, Skriniar, Brozovic e Dzeko a cui si è aggiunto l'ingrato Lukaku...) è ripartita più forte di prima grazie a una mirata campagna acquisti resa possibile da una dirigenza (il cui asso nella manica è il numero uno dei numeri uno nel ruolo... Marotta) che (pur da molti criticata per i tanti big ceduti in questi anni...) vede ciò che i comuni mortali non riescono nemmeno a scorgere... AMALA...!!!".

Francesco