"Sabato 13 agosto si va a Lecce e si comincerà a fare sul serio ma se l'Inter che si è vista in questo precampionato non cambia rotta anche a Via del Mare si rischia (scusate il gioco di parole) di affondare. Il calcio estivo lascia il tempo che trova, e su questo non vi è dubbio, ma che l'Inter abbia dei problemi, soprattutto in difesa, è cosa certa. Oltre alla difesa non va il centrocampo (Gosens non è per nulla paragonabile a Perisic e Asllani e solo un rincalzo di Brozovic che non fa la differenza) e di conseguenza anche l'attacco, totalmente scoperto nei rincalzi, soffre. Domanda. È mai possibile che una squadra che fino a qualche mese fa sciorinava un calcio godibile abbia subito una involuzione così pesante? Se la risposta è si non ci siamo e se non ci siamo altro che seconda stella. Guardiamo, comunque, a Lecce (campo dove su 18 uscite ufficiali l'Inter ha perso solo due volte) e, soprattutto, al domani con ottimismo tanto è solo calcio estivo sperando che scendendo in campo per i tre punti l'Inter dell'ottimista Simone Inzaghi riscopra (Scudetto regalato al Milan a parte) lo splendore perduto... AMALA...!!!".