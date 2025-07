Andrea Mandorlini, allenatore ed ex difensore dell'Inter, ha parlato di Sebastiano Esposito ai microfoni di Tuttocagliari.net. "Magari arrivasse Esposito! Sebastiano ha un talento straordinario: io lo conosco molto bene e posso affermare con certezza che, assieme ad altri giovani già pronti per la serie A, rappresenta il futuro del calcio italiano - le sue parole -. In tandem con Piccoli farebbe faville, perché le sue qualità tecniche sono sotto gli occhi di tutti".