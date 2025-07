Ignazio La Russa, presidente del Senato e noto tifoso dell'Inter, negli studi di Sportitalia ha parlato di Lookman. "Giocare a 3 in avanti significa sacrificare uno a centrocampo. L'Inter ha deciso che il gioco vale la candela investendo più di 40 milioni. Lookman? Credo che ci sia una buona possibilità che si trovi un punto di incontro tra domanda e offerta. Da che mondo è mondo, quando due società amiche discutono si vanno incontro", le sue parole.

"I procuratori del giocatore hanno parlato con l'Inter, io so che non c'è stato un contatto diretto con il giocatore e quindi l'Atalanta non può offendersi. Credo che il problema sia che l'Atalanta non ha tutta questa voglia di vendere il giocatore. Credo che Lookman abbia fatto bene a non andare a gamba tesa, ma credo che abbia altrettanta voglia di andare all'Inter", ha poi aggiunto.