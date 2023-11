Come di consueto, il nostro editorialista Filippo Tramontana ha analizzato a fine gara il pareggio tra Juventus e Inter: "Un pari che nell'economia della classifica va bene. L'Inter fuori casa finora aveva sempre vinto subendo solo un gol, contro l'Atalanta. Non si può pensare di vincere sempre e oggi l'Inter non aveva la brillantezza e le armi per scardinare la difesa della squadra di Allegri" le sue prime analisi. A seguire il video editoriale completo.