Nel consueto video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana commenta la vittoria dell'Inter per 3-1 sul Cagliari.

"Partita ottima nel primo tempo, sale in cattedra un sontuoso Arnautovic tra gol e assist no look per Lautaro - le sue parole -. L'Inter quando accelera fa paura, nel secondo tempo inizia il calo. Sappiamo che sul 2-0 le partite non sono chiuse. Il gol di Bisseck è stato un toccasana, ha scacciato i fantasmi del passato. Ora testa alla Champions, la semifinale sarebbe un risultato prestigioso".