Nel consueto video editoriale per FcInterNews Filippo Tramontana ha commentato il pareggio tra Inter e Bayern Monaco e la conquista della semifinale di Champions League.

"Telecronaca spettacolare, ho poca voce, è normale. Grandissime emozioni, una partita sudata. Soddisfazione immensa, grandissima partita. La seconda semifinale di Champions League di Inzaghi in due anni, qualcosa di straordinario - le sue parole -. Comunque vada, riconoscerò sempre il cuore di questo gruppo, l'anima del suo allenatore, è stupendo vedere questa squadra in campo. Ho una grande ammirazione verso questo gruppo. Possiamo arrivare anche a zero titoli a fine anno, può anche succedere, gli applausi ci saranno sempre lo stesso. Sono orgoglioso di tifare Inter ma soprattutto questa Inter".