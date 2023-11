Come di consueto, al termine di Inter-Frosinone il nostro editorialista Filippo Tramontana ha analizzato così la vittoria nerazzurra: "Vittoria doveva essere e vittoria è stata ma è stata una partita tosta. Dell'Inter però mi piace che sa sempre quello che deve fare anche quando non è al 100%. Il gol di Dimarco per me fotografa la partita: un gol da centrocampo con quel grado di difficoltà non l'ho mai visto". A seguire il video completo.