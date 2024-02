Nel suo classico video editoriale per FcInterNews, quasi senza voce, Filippo Tramontana ha commentato così la vittoria 1-0 sull'Atletico Madrid: "Risultato che possiamo anche definire bugiardo per quanto creato, potevamo segnare di più ma l'Inter si conferma squadra di livello anche in campo europeo, grandissima prestazione e linea di continuità che prosegue in questo 2024". A seguire il video completo.