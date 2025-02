Nel suo tradizionale video editoriale per FcInterNews, Filippo Tramontana ha commentato la vittoria per 1-0 contro il Genoa.

"Una sofferenza incredibile, l'Inter è piatta e sulle gambe. Dimarco è un mese che non riesce a performare come potrebbe, non parliamo di Mkhitaryan che è l'ombra di sé stesso - le sue parole -. Calha e Zielinski hanno dato la scossa, Lautaro ha tenuto da solo in piedi l'attacco. Correa? Sappiamo chi è da tre anni, non possiamo contare su di lui. Così per Taremi. Lautaro invece è gigantesco, il gol è il premio per quello che ha fatto. Bravo anche Martinez. Sono felice perché pensavo di non vincerla, mettiamo un po' di pressione al Napoli".