Vittoria enorme per l'Inter ieri sera all'Olimpico contro la Lazio, nonostante l'ottimo stato di forma dei biancocelesti. Il 6-0 finale traduce perfettamente il divario in campo tra le due squadre e, in termini statistici, rappresenta un unicum storico per il club romano. Infatti, numeri alla mano, in Serie A la Lazio non aveva mai perso in casa una partita con 6 gol di scarto.

Non è finita qui: il k.o. con 6 gol di scarto è il terzo peggior risultato dei biancocelesti nella loro storia. Il primo, un 8-1, risale al 1934 mentre il secondo, un 7-0, al 1961. Guarda caso, così come quella di ieri, anche le due precedenti debacle sono arrivate per mano dell'Inter.