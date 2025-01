L'Atalanta stasera farà il suo debutto in Supercoppa italiana sfidando l'Inter, alla 13esima partecipazione nella competizione al pari del Milan. La Juve, l'altra squadra che prenderà parte alle final 4 di Riad, primeggia a quota 18 gettoni. Curiosità: la Dea sarà la 12esima formazione differente a giocare una gara in Supercoppa Italiana; l’ultima che ha trovato il successo nella sua prima partita giocata in questa competizione è stata la Lazio, contro la Juventus nel 1998.