Nella sfida contro il Genoa è arrivata la prima doppietta in Serie A per Marcus Thuram. I 13 gol messi a segno dal francese nella scorsa stagione erano arrivati tutti singolarmente, mentre a questo giro Tikus ha bruciato le tappe per registrare la prima 'doppia': nello scorso campionato l’attaccante nerazzurro aveva impiegato quattro partite per arrivare a quota due reti segnate.