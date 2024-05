L’Inter è la squadra che ha subito meno gol (22) e che vanta la miglior differenza reti (+67) nei maggiori cinque campionati europei 2023/24.

Ma non solo. Perché nessuna squadra europea ha vinto più partite rispetto ai nerazzurri (29, come il Real Madrid), mentre solo i Blancos hanno conquistato più punti (95 vs 94).