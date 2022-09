L'Inter, sabato pomeriggio a San Siro, dovrà fare particolare attenzione ad Andrea Belotti: l'attaccante della Roma ha realizzato 4 gol contro la squadra nerazzurra in Serie A TIM, tutti allo stadio Meazza. Dal 2016, infatti, il Gallo è il giocatore che ha segnato più reti in trasferta contro i nerazzurri in campionato.