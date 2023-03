Con quello di ieri sera al Do Dragao, l'Inter è arrivata a quota cinque clean sheet in questa Champions League, solo nel 2009/10 e nel 2002/03 ne aveva ottenuti di più in una singola edizione del torneo. Inoltre i nerazzurri hanno mantenuto inviolata la porta per nove gare nel 2023 in tutte le competizioni, nessuna squadra di Serie A ha fatto meglio nel periodo.