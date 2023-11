Tra le tante note positive di questo avvio di stagione dell'Inter c'è anche Francesco Acerbi. E c'è una statistica che fa capire meglio la grande importanza che il pupillo di Inzaghi ha per la difesa nerazzurra: Ace è uno dei tre difensori con più di cinque presenze in questa Serie A a non essere mai stato superato in dribbling fino a questo momento. Un muro.