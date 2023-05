Con la rete pesantissima che ha spedito l'Inter in finale di Champions League, sono ora 8 i gol segnati da Lautaro Martinez al Milan. Un ruolino di marcia impressionante, quello del Toro, contro i rossoneri: ora sono loro la vittima preferita del centravanti nerazzurro (8 reti segnate solo anche al Cagliari).

È il giocatore che ha segnato più reti al Milan in tutte le competizioni da quando è approdato in nerazzurro nel 2018/19. Il Toro è a quota 99 gol in totale con l'Inter in tutte le competizioni, ma non solo. Lautaro, che è salito a quota 3 gol in questa Champions, è diventato il 3° giocatore argentino a segnare almeno 10 gol in Coppa dei Campioni/Champions League con la maglia dell'Inter, dopo Julio Cruz (13) e Hernán Crespo (11).