Quando vede la porta, Lautaro Martinez spara. L'attaccante argentino - riferisce Opta - è il giocatore che ha effettuato più conclusioni in Serie A (per ora 84 tiri in questo campionato). Ma non è tutto: il Toro è anche il calciatore che in generale ha partecipato a più conclusioni della propria squadra, arrivando a quota 114.