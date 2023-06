Lautaro Martinez può essere l'uomo in più dell'Inter nella finale di Champions League. Il Toro ha segnato quattro reti in cinque finali giocate con l’Inter tra tutte le competizioni: in questa stagione l'argentino è andato a segno sia nella sfida della Supercoppa contro il Milan sia nell'ultimo atto della Coppa Italia contro la Fiorentina.

Con il gol nella semifinale di ritorno contro il Milan, Lauti è arrivato a quota 10 reti con l'Inter in Champions League, entrando nella top 5 della storia nerazzurra. Davanti a lui ci sono Adriano (14), Cruz (13) e Crespo (11), mentre è alla pari con Eto'o (10).