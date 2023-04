In virtù del gol del 3-0 con cui ha messo il punto esclamativo sulla rotonda vittoria dell'Inter a Empoli, nel lunch match della 31esima giornata di Serie A, Lautaro Martinez è diventato il primo giocatore nerazzurro a realizzare almeno 15 reti in tre stagioni consecutive in campionato dai tempi di Mauro Icardi, che tra il 2014/15 e il 2017/18 arrivò a quota quattro.