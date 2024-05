Nel giorno della premiazione scudetto, prima di alzare la coppa, l'Inter dovrà sfidare la Lazio a San Siro. Un avversario che punta ancora alla qualificazione in Champions League e che si trova in un ottimo momento di forma: da quando è arrivato Igor Tudor in panchina - ricorda Opta - i biancocelesti hanno conquistato 16 punti in sette partite di Serie A: nessuna squadra ha fatto meglio nella competizione in questo periodo.

L'Inter stessa, campione d'Italia con cinque turni d'anticipo, conta lo stesso numero di punti nelle ultime sette in campionato.