Sono 153 i precedenti in Serie A tra Inter e Bologna, avversarie sabato al Dall'Ara. Il bilancio dice 74 vittorie nerazzurre, 36 pareggi e 43 successi degli emiliani. Quella interista è inoltre la squadra che ha realizzato più gol in casa dei rossoblu nella storia della Serie A a girone unico (dal 1929/30): 109 reti in 76 partite.