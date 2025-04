Poco prima dell'inizio del pranzo UEFA tra le dirigenze di Inter e Barcellona, il vice presidente del club catalano Rafael Yuste i Abel, intercettato dai cronisti presenti davanti al ristorante Via Veneto, parla della sfida di questa sera: "Credo che ambedue le squadre abbiano la possibilità di poter raggiungere la finale. Sarà una partita difficile, dove bisognerà dare tutto. Noi lo faremo certamente così come abbiamo fatto a Dortmund, dobbiamo dimostrare di volere questa finale"

Momento di festa per il barcellonismo?

"Certamente, ci sono giocatori che sono ben consapevoli di aver dato sin qui tante soddisfazioni ai tifosi e questa sera proveremo a dare loro un'altra gioia".

Stai vivendo un sogno, pensando a quello che avete vissuto in estate?

"Sembra un sogno, però dico sempre che i sogni possono diventare realtà. Sogno sempre di vedere il Barcellona vincere tutto, in questo momento siamo su questa strada. Possiamo vincere la Champions e la Liga, però continua a essere un sogno per me. Però dobbiamo andare passo a passo, come dice Hansi Flick. La squadra è al 100% per la partita di oggi, tutti hanno la speranza e la voglia di fare bene".

Cosa pensa dell'Inter?

"Squadra molto tosta, che ha molti giocatori di valore. Se è in semifinale vuol dire che è tra le quattro squadre migliori d'Europa. Abbiamo molto rispetto per loro e per i loro tifosi, sarà un match durissimo".

La sfida si deciderà qui oppure a Milano?

"Saranno due partite complicate, dove bisognerà stare molto attenti. Cominciamo a giocare la partita di questa sera".

Chi è favorito?

"Stasera direi nessuno".