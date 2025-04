Cinquanta e cinquanta. A poche ore dalla semifinale di Champions League che metterà di fronte Barcellona e Inter, Arturo Vidal non riesce a eleggere una favorita rispetto all'altra: "È dura, è dura dire chi passerà. Credo che una delle due, alla fine, vincerà la Coppa. Il Barça è una squadra molto veloce, giovane, in più sono carichi. L'Inter è più tattica, più matura e ha giocatori più esperti. Sarà una bella sfida, spero che una delle due vinca la Champions", le parole del doppio ex riportate da As.com

