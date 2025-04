Achraf Hakimi non dimentica. L'esterno del Paris Saint-Germain, che nel 2020-2021 ha vissuto una stagione molto bella e intensa con la maglia dell'Inter che lo ha fatto entrare nel cuore dei tifosi nerazzurri, dopo la partita vinta all'Emirates Stadium contro l'Arsenal rivolge, tramite i microfoni di Sky Sport, un pensiero alla sua ex squadra e ad un eventuale incrocio all'atto conclusivo della Champions League: "Dovessi giocare contro l'Inter sarebbe per me una sfida speciale per l'anno che ho passato lì. Sono felicissimo dell'anno vissuto in nerazzurro, l'Inter rimarrà sempre nel mio cuore".

Il marocchino parla anche del suo compagno di squadra "Sappiamo che è un portiere di grandissimo livello, uno dei migliori al mondo. Aspettiamo che possa rinnovare e che rimanga a lungo qui con noi, siamo felici che sia qui e che ci aiuti come ha fatto oggi e in tutte le altre partite".

