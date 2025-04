Intervistato da Marca.com, Luis Alberto ha speso parole di elogio per Simone Inzaghi, suo ex allenatore ai tempi della Lazio: "E' piuttosto sottovalutato, forse perché la sua carriera è ancora giovane, ma tra Lazio e Inter ha vinto un campionato, tre Coppe Italia e cinque Supercoppe, oltre ad aver raggiunto una finale di Champions League. Mi piace molto. L'Inter è un grande club, ma se se ne va, sarà sicuramente per allenare un altro grande club", le parole dello spagnolo, che in biancoceleste era un pretoriano del tecnico piacentino.

Secondo Luis Alberto, nel corso degli anni, Inzaghi si è evoluto dal punto di vista tattico, non perdendo mai la sua qualità migliore: "E' cresciuto molto come allenatore rispetto agli esordi, ma ciò che vorrei sottolineare di più è la sua gestione del gruppo. Ci sono pochi allenatori più bravi di lui in questo aspetto. È difficile trovare un giocatore che parli male di Simone, questo è molto importante nei grandi club", la sua sottolineatura. Prima di addentrarsi nelle questioni di campo, dove Inzaghi è riuscito come un vero demiurgo a plasmare una squadra che fa risultati attraverso un bel gioco: "Il suo 3-5-2 si è evoluto, all'inizio aveva meno opzioni per attaccare e difendere. La sua Inter è una squadra molto ben costruita. Subisce pochi gol, ma ne segna tanti... I giocatori conoscono il gioco a memoria e giocano tutti insieme. Possono difendere a centrocampo, a blocco alto, e hanno grande varietà in fase offensiva. Sanno come creare vantaggi sulle fasce con Dumfries e Dimarco o dentro il campo, giocando palla fuori, con Bastoni e Pavard".

A proposito della doppia sfida col Barcellona, Luis Alberto vede i campioni d'Italia leggermente sfavoriti: "L'Inter si è guadagnata molto rispetto in questa Champions League, ma penso che il Barcellona sia leggermente favorito per via dei suoi talenti individuali. Alla fine, un colpo di genio di Lamine, Pedri o Raphinha può cambiare la partita in un secondo. In ogni caso, non credo che la sfida si deciderà all'andata. La vedo piuttosto equilibrata".

