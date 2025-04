Franco Causio, ex calciatore di Juventus, Inter, Lecce, Udinese e Triestina, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "L'Inter è calata mentalmente, in questo momento pesano le tre sconfitte di fila. Domani si giocheranno la semifinale di Champions e non possono fallire quest'obiettivo. Faccio il tifo per l'Inter in Champions League, ma è normale perdere qualcosa in campionato, è fisiologico".