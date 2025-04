Mehdi Taremi, attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Barcellona-Inter: "Il Barcellona in questo momento è una delle migliori squadre al mondo, ci siamo preparati molto bene. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Abbiamo una strategia che penso sarà buona per stasera, poi vedremo al ritorno. Abbiamo una buona energia, dobbiamo essere noi stessi. Se giochiamo come sappiamo, penso che potremo fare qualcosa".