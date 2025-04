Paura per il Barcellona nell'immediato pre-gara del match contro l'Inter, valido per la semifinale d'andata di Champions League: il gioiellino dei blaugrana Lamine Yamal ha lasciato il riscaldamento dopo essere andato a colloquio con il massaggiatore. Il giocatore spagnolo è stato pizzicato mentre si toccava l'inguine. Si è temuto un infortunio dell'ultimo momento e la possibilità del forfait, motivo per il quale Flick aveva mandato a scaldare Fermin Lopez, ma l'allarme è rientrato e Yamal è regolarmente in campo.

