A margine dell'odierno Consiglio Federale, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha tenuto la classica conferenza stampa dove ha toccato anche il tema del caos recuperi emerso con prepotenza in questi ultimi giorni: "Ne abbiamo parlato oggi, abbiamo stabilito che sarà predisposto di comune accordo con le componenti, un protocollo che si dovrà seguire per tutti gli eventi che possono accadere. Quando avviene un caso drammatico come quello di Graziano Fiorita ci facciamo prendere da momenti di smarrimento, diventa una reazione umorale. Per questo serve un protocollo che preveda tutto quello che deve essere fatto in questi momenti".

Gravina è poi tornato a parlare del caso scommesse: "Questi ragazzi per l'atto di coraggio dimostrato dicendo di aver sbagliato hanno meritato la maglia azzurra. Questi ragazzi andando a parlare delle loro fragilità nelle comunità o davanti ai compagni hanno dimostrato tutto il loro orgoglio e coraggio. Ho una mia visione che porto avanti da tanto ed è un principio sancito nella Costituzione, che non può essere usata solo a sprazzi. Io sono per il recupero, per l'attività riabilitativa, non è il momento dei giudizi, ma della comprensione, capire la fragilità e la debolezza di questi ragazzi".