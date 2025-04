A poche ore dal calcio d'inizio di Barcellona-Inter, Sky Sport raccoglie il parere di uno dei grandi protagonisti della storia recente del club catalano, vale a dire Gerard Piqué: "Credo che il Barcellona sia leggermente favorito. L'Inter sta molto bene, però sta soffrendo da qualche partita mentre il Barça viene dalla vittoria in Copa del Rey e sta facendo molto bene. Vedremo due grandi partite, speriamo vinca il Barcellona".

Cosa ricordi della semifinale del 2010, soprattutto il ritorno?

"Furono due partite molto complicate: a Milano andammo in pullman per via dell'eruzione vulcanica in Islanda e perdemmo 3-1, pur con un gol segnato dai nerazzurri in fuorigioco abbastanza chiaro segnato da Diego Milito. Al ritorno abbiamo dato tutto, avevo segnato poi ci annullarono il gol del 2-0 a Bojan Krkic che avrebbe voluto dire qualificazione e che penso fosse regolare. Furono due partite decisamente diffcili, ci sarebbe piaciuto ottenere la finale ma non è stato possibile".

Il Barcellona può arrivare al livello di quello che vinse tre Champions in sette anni?

"Perché no. La squadra è fatta da giovani forti, che lottano, e i tifosi sono con loro; spero che possano vincere ancora più titoli di noi perché stanno dimostrando di essere ottimi giocatori. Il fatto che siano giovani fa sì che possano vincere ancora a lungo. Ora devono approfittare di queste due gare con l'Inter per arrivare in finale".

Gente come Cubarsi, Pedri e Lamal pul arrivare ai livelli di Xavi, Iniesta e Messi?

"Speriamo, speriamo anche che possano anche fare meglio. Vogliamo che il Barça vinca più trofei possibile, loro hanno tanto futuro davanti e hanno l'esperienza che serve per vincere partite come quella di oggi. Un giorno vinceranno la Champions, già hanno l'esperienza internazionale giusta per vincere titoli, magari già la Champions quest'anno".

