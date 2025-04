"Oggi è impossibile non pensare alla gara del 2010, noi siamo stati meravigliosi, Siamo entrati nella storia, rendendo felice la famiglia Inter: è stato un regalo per tutti i tifosi". Così Julio Cesar, a pochi minuti da Barcellona-Inter, ha rievocato per Amazon Prime Video l'epica partita del 2010.

L'Inter è in difficoltà in questo momento, ma successe anche a voi...

"Mi ricordo una gara a Firenze persa alla fine, poi ci superò la Roma: attraversammo un periodo così. La squadra di Inzaghi è forte e matura, viene qui a Barcellona preparata per fare una bellissima partita".