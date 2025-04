Dalle pagine de La Stampa, Claudio Marchisio parla della lotta Scudetto che sembra sorridere ormai definitivamente al Napoli di Antonio Conte: "Me lo ricordo bene e ha subito trasmesso il suo DNA al Napoli. Il calendario non aiuta l'Inter, ma Conte so già che è lì come un martello per tenere alta la tensione di tutti i suoi giocatori per arrivare all'obiettivo. Il campionato è vivo, divertente, da vertice alla lotta per non retrocedere. I particolari fanno sempre la differenza per tutti".