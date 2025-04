Nicola Berti è intervenuto durante Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sulla prospettiva nerazzurra immediata e non solo. Ha risposto anche a un paragone che i colleghi hanno provato a fare: "Assomiglio a Scott McTominay? Solo il numero è uguale. McTominay sta facendo la differenza del Napoli è un grandissimo giocatore è strano che un giocatore del Regno Unito sia andato così bene. Attenzione però non è finita per lo scudetto. Dobbiamo avercela dentro questa speranza. L'Inter potrebbe riprendersi con il ritorno di Dumfries e Thuram ed anche stasera contro il Barcellona potrebbe farcela", ha concluso.