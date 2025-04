Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta presenta così Barcellona-Inter, con i nerazzurri che arrivano al match in un momento di forma non esaltante: "Ora si arriva al momento decisivo e più eccitante, l'Inter non ci arriva benissimo - ha esordito -. Uno come Thuram per loro è fondamentale, è un attaccante che ti fa trenta scatti a partita e allunga. Chi ha sostituito Thuram non è riuscito a farlo".

Su Donnarumma: "I francesi dicono che Donnarumma non è il migliore nelle uscite e forse hanno ragione. Però si sono dimenticati di dire che è il migliore al mondo in tutto il resto! Ha fatto due parate...".