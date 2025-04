Parlando ai microfoni di Sportitalia.it, Paco Clos, ex giocatore del Barcellona tra il 1982 e il 1988, illustra il suo punto di vista sulla partita di questa sera tra i blaugrana e l'Inter: "Il Barcellona, nonostante abbia una squadra molto giovane, parte leggermente favorito stasera. Nonostante questo l’Inter ha una grande esperienza, pure se arriva da alcuni risultati negativi in Italia. Sarà una partita difficile tanto per il Barcellona quanto per l’Inter. Sinceramente penso però che i blaugrana, se saranno al livello mostrato nelle ultime partite, abbiano la possibilità di andare in finale”.

Che ne pensa della stagione dell’Inter?

“Quest’anno l’Inter sta facendo una campagna europea entusiasmante. Contro ogni pronostico in Champions ha superato rivali molto difficili, anche se ora ha raccolto qualche sconfitta. L’Inter è una seria candidata per vincere la Champions, tutto dipenderà da come saprà affrontare il Barcellona”.

Che ne pensa della coppia Lautaro-Thuram, che potrebbe ricomporsi oggi?

“È una coppia importantissima, che ci preoccupa. Thuram può decidere molto in questo genere di partite. Il Barcellona dovrà fare molta attenzione ad entrambi”.