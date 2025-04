L'editoriale di Paolo Condò sul Corriere della Sera di oggi parte dal recupero di Marcus Thuram, fondamentale per l'Inter in vista della sfida al Barcellona. "Intendiamoci, non è detto che il recupero di Marcus Thuram sia sufficiente ad affrontare l'urto della prima favorita alla Champions - si legge - Però ciò di cui Inzaghi ha bisogno adesso è una rapida inversione di tendenza, e Thuram in questo senso è un antidoto alla depressione, perché è forte, perché è allegro, perché è uno di quei giocatori magici capaci di aumentare valore e produttività dei compagni".

Nel suo editoriale Condò fa anche un paragone tra il primo gol segnato da Lautaro a Monaco di Baviera e un errore sotto porta dell'argentino nel derby di Coppa Italia. "Quando il derby era ancora sullo o-o, in un'azione paragonabile lo sciagurato Taremi ha fatto la cosa probabilmente migliore della sua stagione, un assist di testa all'indietro per innescare Lautaro, che ha calciato in curva una palla più facile di quella di Monaco. Se l'ha sbagliata così è perché non se l'aspettava: in Thuram ormai ha fiducia, in Taremi non l'avrà mai".

Torna anche Dumfries, "il più migliorato degli interisti in stagione, ed è un bene perché l'ultimo Bisseck ha più bisogno di protezione di Pavard. Il prezzo pagato con la Roma è stato troppo alto, ma le squalifiche scontate da Bastoni e Mkhitaryan restituiranno freschezza a due gangli del meccanismo molto usati e un po' cigolanti".