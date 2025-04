Si respira aria di match che vale una stagione in casa Inter, che da questo primo round di semifinale di Champions League contro l’Inter vuole trarre le indicazioni per poter tornare a mettere la barra dritta e dimenticare una settimana a dir poco infernale. Beppe Marotta, presidente dell’Inter, arriva in postazione Prime Video sul prato dello stadio Lluis Companys per la consueta presentazione del match di questa sera.

Gli interisti si sentono sperduti, in una settimana sentono di aver perso tutto. Ma in partite come queste sente il profumo di notte da Pazza Inter?

“Sicuramente, penso che questo sia l’appuntamento più importante nella competizione più importante. Sono convinto che faremo una bella prestazione, ho visto la faccia dei ragazzi e nei loro occhi c’è tanta voglia e tanta determinazione, una cosa determinante in un incontro contro una squadra talentuosa come non mai”.

Come gestisce l’ansia da tifoso vero?

“La mia è problematica, ai giocatori ci penserà il mister che è molto bravo. Però onestamente c’è una grande consapevolezza, questi appuntamenti li abbiamo vissuti e bisogna essere consapevoli che è un match difficile con un ritorno la settimana prossima. L’importante è stare in partita”.

Lei poi la Champions non l’ha mai vinta.

“Vero, però ho sfatato il mito del non c’è due senza tre”.

Sport ha elogiato la sua gestione parlando di capolavoro.

“Parliamo di un modello nato da delle necessità e che è interpretato da tanti attori, dietro la scrivania con Piero Ausilio e Dario Baccin nell’area tecnica, poi da giocatori e allenatore. Inzaghi ha avuto un ruolo assolutamente determinante, tutti insieme abbiamo costruito un percorso molto importante”.

